Татарстанец сгорел на пороге своего дома – ему оставалось пройти всего пару метров

СЕГОДНЯ 13:10 2019-09-07T13:10:14+03:00

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Накануне утром на телефон экстренных служб «112» поступило сообщение о том, что в Тукаеваском районе Татарстана в садовом товариществе «Дубравушка» горит дом.

Пожарные прибыли на место происшествия через 20 минут. К этому моменту строение полностью было охвачено огнем, крыша обрушилась внутрь.

На улице на пороге дома было обнаружено обгорелое тело хозяина. 57-летнему мужчине оставалось пройти каких-то пару метров, чтобы спастись.

Фото: МЧС Татарстана

Пожарным понадобилось менее 15 минут для усмирения пламени. Площадь возгорания составила 24 квадратных метра.

- Предварительная причина пожара - нарушение правил монтажа электрооборудования, - сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU