Татарстанец сгорел на пороге своего дома – ему оставалось пройти всего пару метров
Накануне утром на телефон экстренных служб «112» поступило сообщение о том, что в Тукаеваском районе Татарстана в садовом товариществе «Дубравушка» горит дом.
Пожарные прибыли на место происшествия через 20 минут. К этому моменту строение полностью было охвачено огнем, крыша обрушилась внутрь.
На улице на пороге дома было обнаружено обгорелое тело хозяина. 57-летнему мужчине оставалось пройти каких-то пару метров, чтобы спастись.
Фото: МЧС Татарстана
Пожарным понадобилось менее 15 минут для усмирения пламени. Площадь возгорания составила 24 квадратных метра.
- Предварительная причина пожара - нарушение правил монтажа электрооборудования, - сообщили в МЧС Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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