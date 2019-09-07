СЕГОДНЯ 12:23 2019-09-07T12:23:50+03:00

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Накануне в татарстанском Альметьевске на перекрестке улиц Шевченко и Монтажной произошла авария с участием машины «скорой помощи».

Судя по записи с видеорегистратора, ехавшего сзади автомобиля, спецмашину подрезала иномарка, водитель первой пытаясь уйти от столкновения, вывернул руль вправо и тут же врезался на полном ходу в фонарный столб.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="288" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/730661" frameborder="0"></iframe> В Альметьевске машина «скорой» на полном ходу врезалась в столб.соцсети

Машина получила значительные повреждения, также есть информация, что в данном дорожно-транспортном происшествии пострадали люди, ехавшие в «скорой».

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ИСТОЧНИК KP.RU