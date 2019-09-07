Урожай-2019: в Татарстане убрано 90% посевных площадей
Как сообщил на республиканском совещании глава Минсельхоза Татарстана Марат Ахметов, на данный момент в регионе убрано 90% посевных площадей. Остались лишь какие-то 150 тысяч гектаров.
Всего же по предварительным итогам урожая-2019 в республике было собрано 3,8 миллиона тонн зерна.
Также, по словам министра, с начала 2019 года в Татарстане было произведено более 915 тысяч тонн молока (рост в 4%), выращено 266 тысяч тонн мяса (на 5,5 тысяч больше прошлого года), получено 807 миллионов яиц (рост в 9%).
В итоге, сельхозформирования за 8 месяцев заработали 60 миллиардов рублей, из них 46 миллиардов – это животноводство.
ИСТОЧНИК KP.RU
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