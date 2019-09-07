2019-09-07T11:56:20+03:00
Экономика

Урожай-2019: в Татарстане убрано 90% посевных площадей

Всего было собрано 3,8 миллиона тонн зерна
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Сельхозформирования за 8 месяцев 2019 года заработали 60 миллиардов рублей.Сельхозформирования за 8 месяцев 2019 года заработали 60 миллиардов рублей.Фото: Николай ХИЖНЯК
Изменить размер текста:

Как сообщил на республиканском совещании глава Минсельхоза Татарстана Марат Ахметов, на данный момент в регионе убрано 90% посевных площадей. Остались лишь какие-то 150 тысяч гектаров.

Всего же по предварительным итогам урожая-2019 в республике было собрано 3,8 миллиона тонн зерна.

Также, по словам министра, с начала 2019 года в Татарстане было произведено более 915 тысяч тонн молока (рост в 4%), выращено 266 тысяч тонн мяса (на 5,5 тысяч больше прошлого года), получено 807 миллионов яиц (рост в 9%).

В итоге, сельхозформирования за 8 месяцев заработали 60 миллиардов рублей, из них 46 миллиардов – это животноводство.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Экономика Татарстана»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Соцсети: в Рыбно-Слободском районе Татарстана на мусоровоз рухнула водонапорная башня
В Казани грузовая «Газель» снесла остановку
Минстрой Татарстана: план 2019 года на строительство жилья выполнен в республике на 68,7%
Татарстанец сгорел на пороге своего дома – ему оставалось пройти всего пару метров
В Татарстане к отопительному сезону 2019/2020 школы и соцобъекты готовы в среднем более чем на 96%
В Альметьевске машина «скорой» на полном ходу врезалась в столб
В Казани по факту смертельного падения рабочего на бетонном заводе возбудили уголовное дело
В Казани открыли памятник «Бишбалта»
Квартиру в 10 квадратных метров в Казани продают почти за миллион рублей
Безработный из Ульяновска украл четыре мобильника из салона сотовой связи, чтобы сделать подарок девушке
Команды из России, Эстонии и Казахстана сыграют на баскетбольном турнире в Казани.
Полная версия турнира UFC 242: Хабиб vs Порье в прямом эфире только на UFC ТВ и в Wink
Казанцам бесплатно покажут фильм о Михаиле Девятаеве
В Татарстан доставили вакцину против гриппа
На выходных в Казани потеплеет до 23 градусов
В Казани открыли новый детсад на улице Родины
На пересечении улиц Минаева и 12 Сентября в Ульяновске вновь заработал светофор
В Йошкар-Оле 28 сентября из-за «Кросса Нации 2019» перекроют дороги
13,5 лет колонии и миллион рублей: в Чебоксарах огласили приговор по делу о пьяном убийстве
6 сентября казанский УНИКС сыграет с турецким Бахчешехир на турнире Gloria Cup
ГИБДД Татарстана для борьбы с выездом автомобилистов на встречку решила запускать в небо аэростат
МЧС Татарстана: в День выборов 2019 в республике за безопасностью будут следить 2,5 тысячи сотрудников
В Казани водитель высадил из горящего автобуса пассажиров и сам потушил огонь
Казанский «Ак Барс» одержал первую победу в новом сезоне, обыграв «Йокерит»
Объем выпущенных годовых облигаций ВТБ превысил 65 млрд рублей
Житель Чебоксар, поджегший квартиру своей матери, страдал «белой горячкой»
В Казани водитель грузовика, сбившего пять человек, заявил, что его «подрезали»
В Лаишевском районе Татарстана комбайнер в поле нашел пропавшую пенсионерку