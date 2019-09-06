Безработный из Ульяновска украл четыре мобильника из салона сотовой связи, чтобы сделать подарок девушке

СЕГОДНЯ 17:49 2019-09-06T17:49:33+03:00

Парня задержали, он во всем сознался. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Он разбил стекло и проник в здание

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В полицию обратился администратор салона сотовой связи. Он сообщил о том, что неизвестные разбили стекло в помещении и похитили товар на сумму более 7 тысяч рублей.

Полицейские установили, что в ночь с 4 на 5 сентября неизвестный разбил камнем стекло в салоне сотовой связи, проник в помещение и похитил четыре мобильных телефона.

- В ходе оперативно – розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Майнский» задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 29 – летний неработающий ранее привлекавшийся к уголовной ответственности житель р.п. Майна", - прокомментировали в пресс-службе МВД Ульяновской области.

Мужчина сознался в содеянном и пояснил, что похитил телефоны, чтобы сделать подарок своей девушке. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU