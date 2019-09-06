2019-09-06T19:08:43+03:00
Общество

В Казани открыли памятник «Бишбалта»

Он изображает пятерых плотников за работой
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: мэрия Казани.Фото: мэрия Казани.
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В Казани стало на один памятник больше. Так, в Адмиралтейской слободе Казани, на перекрестке улиц Урицкого и Клары Цеткин, появился памятник «Бишбалта». Бронзовая скульптура изображает пятерых плотников за работой – изготовлением деталей для парусного корабля.

«Бишбалта» в переводе с татарского языка означает «пять топоров». В одноименном старинном пригородном селе издавна жили мастера по дереву (балта остасы) – плотники, лесорубы, столяры. Местность считалась центром судостроения, а в 1718 году здесь по указу Петра I было основано второе в России (после Санкт-Петербурга) адмиралтейство и началось строительство кораблей для российского флота.

Композиция памятника – это пять плотников в натуральную величину и арка, которая выполнена в виде перевернутых шпангоутов. Высаженные по периметру дубы в перспективе станут фоном композиции, пояснил архитектор памятника «Бишбалта» Шамиль Губайдуллин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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