Казанцам бесплатно покажут фильм о Михаиле Девятаеве
Показ состоится 6 сентября в 20.00
Показ состоится на набережной озера Кабан.
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В Казани на набережной озера Кабан продолжаются традиционные кинопоказы. Сегодня вечером здесь покажут фильм «Крылатая Казань».
Картина посвящена советскому летчику Михаилу Девятаеву, который попал в концлагерь, но выбрался оттуда живым. Он угнал немецкий бомбардировщик и вместе с девятью другими узниками сбежал из плена. В фильме Энвера Габдрахманова использованы уникальные кадры кинохроники и факты, которые не были известны ранее.
Бесплатный показ начнется в 20.00. Отмечается, что в случае плохой погоды мероприятие может быть отменено.
ИСТОЧНИК KP.RU