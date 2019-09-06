В Татарстан доставили вакцину против гриппа
Доз хватит, чтобы привить 900 тысяч человек
Всего планируется привить порядка 2 миллионов человек.
Изменить размер текста:
Вакцины от гриппа для детей и взрослых уже поступили в Татарстан. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
Отметим, что привиться советуют всем. Дело в том, что вакцина действительно помогает. Об этом свидетельствуют данные прошлого года, когда грипп не диагностировали ни у одного человека из числа привитых.
На данный момент в республику уже поступили вакцины от гриппа для населения. Всего 900 тысяч доз. Треть из которых для детей. Всего же в планах за сезон привить порядка 2 миллионов человек.
ИСТОЧНИК KP.RU