В Татарстан доставили вакцину против гриппа

СЕГОДНЯ 16:23 2019-09-06T16:23:39+03:00

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Вакцины от гриппа для детей и взрослых уже поступили в Татарстан. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Отметим, что привиться советуют всем. Дело в том, что вакцина действительно помогает. Об этом свидетельствуют данные прошлого года, когда грипп не диагностировали ни у одного человека из числа привитых.

На данный момент в республику уже поступили вакцины от гриппа для населения. Всего 900 тысяч доз. Треть из которых для детей. Всего же в планах за сезон привить порядка 2 миллионов человек.

ИСТОЧНИК KP.RU