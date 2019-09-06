2019-09-06T15:33:48+03:00
Общество

В Казани открыли новый детсад на улице Родины

Он рассчитан на 260 детей
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: мэрия Казани.Фото: мэрия Казани.
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6 сентября в казанском жилом комплексе «Родина» открылся детский сад №183 комбинированного вида «Игрушка». Новое учреждение дошкольного образования, расположенное по улице.Родины в доме 26д.

Возведение объекта стартовало в марте 2019 года в рамках нацпроекта. Строительство было завершено 31 августа. Новый детский сад рассчитан на 260 мест, в нем будут сформированы 14 групп, 7 из которых – для детей ясельного возраста. Так, весь первый этаж здания предназначен для 140 ребят в возрасте от года до трех лет.

Как отметила заведующая детским садом Гульназ Наилова, детей здесь будут приобщать к театральному искусству и фольклорному творчеству.

- Мы планируем организовать музей истории создания игрушек, где будем проводить мастер-классы и параллельно изучать историю этого ремесла, – пояснила она.

Напомним, всего в 2019 году в столице Татарстана планируется открыть 11 детских садов с общей проектной мощностью 2510 мест, из них 1110 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Кроме того, в 16 учреждениях дошкольного образования проходит капитальный ремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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