2019-09-06T14:34:26+03:00
Происшествия

13,5 лет колонии и миллион рублей: в Чебоксарах огласили приговор по делу о пьяном убийстве

Один из обвиняемых так и не дожил до оглашения вердикта
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Олег ЛУГОВОЙФото: Олег ЛУГОВОЙ
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58-ми и 48-ми летние жители Чебоксар были признаны присяжными виновными в смертельном избиении своего знакомого.

Как было установлено в суде, 21 апреля прошлого года в столице Чувашии мужчины вместе со своим подельником, который в итоге скончался в результате суицида, выпивали у него дома. Гостил там и потерпевший. С ним у осужденных и хозяина в ходе застолья и произошел пьяный конфликт.

Мужчину жестоко избили. От полученных травм он скончался.

, в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений между ними и еще одним их знакомым после совместного употребления спиртных напитков, жестоко избили последнего, нанеся множество ударов руками и ногами в область головы, грудной клетки и по другим частям тела. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался.

- Суд в итоге приговорил 58-ми и 48-ми летних горожан к 7,5 и 6 годам колонии строгого режима соответственно, - сообщили в следственном комитете Чувашии. – Кроме того, был удовлетворен и гражданский иск матери погибшего о взыскании с осужденных миллиона рублей в счет компенсации морального вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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