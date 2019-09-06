6 сентября казанский УНИКС сыграет с турецким Бахчешехир на турнире Gloria Cup

СЕГОДНЯ 14:04 2019-09-06T14:04:01+03:00

Первый официальный матч сезона УНИКС проведет 2 октября на выезде в матче Еврокубка против итальянской «Брешии». Фото: Алина НИЗАМОВА

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6 сентября УНИКС сыграет с турецким Бахчешехир на турнире Gloria Cup в Турции. Начало игры назначено на 17.00. Казанцы возвращается на «Gloria Sports Arena» спустя 3 года.

Предсезонный турнир продлится до 9 сентября. После этого казанская команда отправится в Грецию, где встретится с «Олимпиакосом» и сыграет в турнире Промитеас в Патрах 14-15 сентября. Завершит предсезонную подготовку УНИКС в Москве на Кубке Гомельского. Мини-турнир состоится 24-25 сентября.

Первый официальный матч сезона УНИКС проведет 2 октября на выезде в матче Еврокубка против итальянской «Брешии».

ИСТОЧНИК KP.RU