СЕГОДНЯ 10:05 2019-09-06T10:05:16+03:00

Официально сообщается, что превышения в воздухе содержания вредных веществ не обнаружено [фото, видео]

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Накануне днем в Чебоксарах на проспекте Тракторостроителей произошло возгорания на территории производственной базы НПО «Экология» - предприятие которое утилизирует такие опасные отходы, как ртутные лампы, батарейки, автомобильные шины и градусники.

Фото: МЧС Чувашии

К моменту прибытия пожарных горела пустая тара из-под лакокрасочных материалов рядом с двумя емкостями с мазутом общим объемом 40 кубических метров.

Фото: МЧС Чувашии

Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Столбы черного дымы были видны за десятки километров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="676" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/730416" frameborder="0"></iframe> В Чебоксарах при пожаре на объекте по уничтожению опасных отходов пострадали два человека. Автор: НА СВЯЗИ.

Огонь не допустили к автомобильным шинам, вскоре все было потушено. Тем не менее без пострадавших не обошлось. Так, 21-летнему молодому человеку понадобилась медпомощь. Кроме того, в больницу с отравлением продуктами горения увези и 20-летнего парня. Что стало причиной возникновения пожара пока не ясно.

- Превышение предельно-допустимой концентрации вредных веществ в воздухе не зафиксировано, - сообщили в МЧС Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU