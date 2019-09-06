В Чебоксарах при пожаре на объекте по уничтожению опасных отходов пострадали два человека
Накануне днем в Чебоксарах на проспекте Тракторостроителей произошло возгорания на территории производственной базы НПО «Экология» - предприятие которое утилизирует такие опасные отходы, как ртутные лампы, батарейки, автомобильные шины и градусники.
Фото: МЧС Чувашии
К моменту прибытия пожарных горела пустая тара из-под лакокрасочных материалов рядом с двумя емкостями с мазутом общим объемом 40 кубических метров.
Фото: МЧС Чувашии
Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Столбы черного дымы были видны за десятки километров.
В Чебоксарах при пожаре на объекте по уничтожению опасных отходов пострадали два человека. Автор: НА СВЯЗИ.
Огонь не допустили к автомобильным шинам, вскоре все было потушено. Тем не менее без пострадавших не обошлось. Так, 21-летнему молодому человеку понадобилась медпомощь. Кроме того, в больницу с отравлением продуктами горения увези и 20-летнего парня. Что стало причиной возникновения пожара пока не ясно.
- Превышение предельно-допустимой концентрации вредных веществ в воздухе не зафиксировано, - сообщили в МЧС Чувашии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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