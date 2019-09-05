В Казани на перекресте произошла авария с тремя автомобилями
В Вахитовском районе Казани произошла авария на перекрестке.
Автомобиль марки «Фольксваген» выезжал с улицы Амирхана Еники. Водитель, нарушив правила, выехал на перекресток и столкнулся с машиной «Порше», которая поднималась по улице Вишневского со стороны улицы Назарбаева. В ходе аварии один из участников ДТП также задел автомобиль «Лада».
В Казани на перекресте произошла авария с тремя автомобилями.Алина НИЗАМОВА
В результате ДТП пострадали двое детей, находившихся на задних пассажирских сиденьях «Фольксвагена». А «Порше» развернуло так, что он врезался в придорожный забор. На месте происшествия работали пожарные и скорая помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU