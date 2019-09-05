2019-09-05T23:54:21+03:00
Происшествия

В Казани на перекресте произошла авария с тремя автомобилями

На заднем сидении одного из них пострадали двое детей [видео]
Наиля ГАЛИМОВА
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«Порше» развернуло так, что он врезался в придорожный забор.«Порше» развернуло так, что он врезался в придорожный забор.Фото: Алина НИЗАМОВА
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В Вахитовском районе Казани произошла авария на перекрестке.

Автомобиль марки «Фольксваген» выезжал с улицы Амирхана Еники. Водитель, нарушив правила, выехал на перекресток и столкнулся с машиной «Порше», которая поднималась по улице Вишневского со стороны улицы Назарбаева. В ходе аварии один из участников ДТП также задел автомобиль «Лада».

В Казани на перекресте произошла авария с тремя автомобилями.Алина НИЗАМОВА

В результате ДТП пострадали двое детей, находившихся на задних пассажирских сиденьях «Фольксвагена». А «Порше» развернуло так, что он врезался в придорожный забор. На месте происшествия работали пожарные и скорая помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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