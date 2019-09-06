2019-09-06T09:45:01+03:00
Общество

Психология и саморазвитие: что читают в Казани

Поделиться:
Фото: Из материалов пресс-службыФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

Аналитики МТС совместно с онлайн-сервисом для чтения книг «МТС Библиотека» изучили книжные предпочтения жителей Казани за первую половину 2019 года. Казань стала пятой в рейтинге, как город с самыми читающими пользователями в приложении «МТС Библиотека» по данным с начала года. Для составления рейтинга количество пользователей мобильного приложения «МТС Библиотека» в каждом городе-миллионнике соотнесено с числом жителей этого города – таким образом определен процент читающих.

В столице Татарстана чаще остальных для чтения с мобильных устройств выбирают книги по саморазвитию и личностному росту, а также книги развлекательных жанров - современные любовные романы и любовное фэнтези. С начала года самой популярной книгой стал мировой бестселлер из Японии «Магическая уборка. Японское искусство наведения порядка дома и в жизни» Мари Кондо. В тройку востребованных книг также вошла популярная книга в жанре психология успеха «Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели» автора мировых бестселлеров по развитию мозга и способностей Джо Диспензы, а также книга для женщин о личностном росте «50 правил умной дуры» Павла Ракова.

В целом за первое полугодие количество читателей в мобильном сервисе «МТС Библиотека» выросло в полтора раза при этом количество прочитанных книг на 60% по сравнению с первым полугодием 2018 года. Постепенно растет популярность аудиокниг, чаще пользователи выбирают лицензированный контент. В среднем пользователи из Казани прочитывают по 4 книги с экрана телефона. При этом Казани поставлен своеобразный рекорд по количеству книг, прочитанных одним человеком (максимум на 1 человека), один из казанских пользователей «МТС Библиотеки» с начала 2019 года успел скачать 478 книг.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Лаишевском районе Татарстана комбайнер в поле нашел пропавшую пенсионерку
В Чебоксарах при пожаре на объекте по уничтожению опасных отходов пострадали два человека
В центре Казани в драке из-за шарика ножом ранили человека
В Татарстане в 2019 году от гриппа планируют привить около 2 миллионов человек
В Казани на улице задержали 19-летнего парня с доской для серфинга
В Казани на перекресте произошла авария с тремя автомобилями
В Казани грузовик протаранил ограду тротуара: пострадали пять человек
Родители стали больше тратить на гаджеты для детей к школе
В Татарстане две женщины-ревнивицы набросились на своих мужчин с ножами
Татарстанцу не помогли БАДы по повышению потенции и он лишился почти миллиона рублей
Казань за 6 лет выделит 855 миллионов для «аварийщиков»
В Казани после аварии опрокинулся КАМАЗ-бетономешалка
В Татарстане во время аварии сгорел водитель иномарки
ВТБ улучшает процесс перехода на «Ипотеку с господдержкой» для своих клиентов
Александр Ташаев: Решение о переходе в «Рубин» принял буквально за час-полтора
5 сентября казанский «Зенит» сыграет с «Белогорьем» на Мемориале Платонова
В Казани участники WorldSkills-2019 съели 261 тонну еды
Роскомнадзор проверил насколько качественна мобильная связи в Казани
5 сентября «Ак Барс» сыграет в Хельсинки против «Йокерита»
В Казани маршрут трамвая №5 продлят до улицы Мидхата Булатова