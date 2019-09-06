Психология и саморазвитие: что читают в Казани

СЕГОДНЯ 09:45 2019-09-06T09:45:01+03:00

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Аналитики МТС совместно с онлайн-сервисом для чтения книг «МТС Библиотека» изучили книжные предпочтения жителей Казани за первую половину 2019 года. Казань стала пятой в рейтинге, как город с самыми читающими пользователями в приложении «МТС Библиотека» по данным с начала года. Для составления рейтинга количество пользователей мобильного приложения «МТС Библиотека» в каждом городе-миллионнике соотнесено с числом жителей этого города – таким образом определен процент читающих.

В столице Татарстана чаще остальных для чтения с мобильных устройств выбирают книги по саморазвитию и личностному росту, а также книги развлекательных жанров - современные любовные романы и любовное фэнтези. С начала года самой популярной книгой стал мировой бестселлер из Японии «Магическая уборка. Японское искусство наведения порядка дома и в жизни» Мари Кондо. В тройку востребованных книг также вошла популярная книга в жанре психология успеха «Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели» автора мировых бестселлеров по развитию мозга и способностей Джо Диспензы, а также книга для женщин о личностном росте «50 правил умной дуры» Павла Ракова.

В целом за первое полугодие количество читателей в мобильном сервисе «МТС Библиотека» выросло в полтора раза при этом количество прочитанных книг на 60% по сравнению с первым полугодием 2018 года. Постепенно растет популярность аудиокниг, чаще пользователи выбирают лицензированный контент. В среднем пользователи из Казани прочитывают по 4 книги с экрана телефона. При этом Казани поставлен своеобразный рекорд по количеству книг, прочитанных одним человеком (максимум на 1 человека), один из казанских пользователей «МТС Библиотеки» с начала 2019 года успел скачать 478 книг.