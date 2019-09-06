В Татарстане в 2019 году от гриппа планируют привить около 2 миллионов человек

СЕГОДНЯ 09:03 2019-09-06T09:03:09+03:00

В республику уже поступило почти 300 тысяч вакцин для детей и более 600 тысяч для взрослых

Изменить размер текста: A A

Как заявила н пресс-конференции руководитель Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина, на данный момент в республику уже прибыло почти 300 тысяч вакцин от гриппа для детей и более 600 тысяч для взрослых

По ее словам, в 2019 году планируется привит от этой инфекции около 50% населения Татарстана, а это порядка 2 миллионов человек. Так вакцину уже получили 6 тысяч детей.

Также было отмечено, что в прошлом году от гриппа было привито 48% населения – 1,8 миллиона человек. В итоге с 28 января по 3 марта 2019 года эту инфекцию подхватило примерно 139 тысяч татарстанцев. При этом среди заболевших не было ни одного из тех, кто вовремя привился.

ИСТОЧНИК KP.RU