В Казани грузовик протаранил ограду тротуара: пострадали пять человек
В этот четверг, 5 сентября, примерно в 16.00 в столице Татарстана на улице Ломжинская в районе перекрестка с улицей Фучика около рынка «Ала-Дим» и прямо перед пешеходным переходом грузовик Hyundai снес столб, протаранил металлическую ограду и частично заехал на тротуар, где сидели уличные торговцы, в основном пенсионеры.
В Казани грузовик протаранил ограду тротуара: пострадали пять человек.соцсети
Как сообщается, в результате данного ДТП пострадали пять человек. Машины «скорой помощи» доставили их с места происшествия в травматологию РКБ. Их состояние врачи оценили как средней степени тяжести.
В причинах этой аварии сейчас разбираются сотрудники ГИБДД.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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