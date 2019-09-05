СЕГОДНЯ 19:06 2019-09-05T19:06:31+03:00

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В этот четверг, 5 сентября, примерно в 16.00 в столице Татарстана на улице Ломжинская в районе перекрестка с улицей Фучика около рынка «Ала-Дим» и прямо перед пешеходным переходом грузовик Hyundai снес столб, протаранил металлическую ограду и частично заехал на тротуар, где сидели уличные торговцы, в основном пенсионеры.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="384" height="480" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/730330" frameborder="0"></iframe> В Казани грузовик протаранил ограду тротуара: пострадали пять человек.соцсети

Как сообщается, в результате данного ДТП пострадали пять человек. Машины «скорой помощи» доставили их с места происшествия в травматологию РКБ. Их состояние врачи оценили как средней степени тяжести.

В причинах этой аварии сейчас разбираются сотрудники ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU