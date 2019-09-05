Казань за 6 лет выделит 855 миллионов для «аварийщиков»

СЕГОДНЯ 17:43 2019-09-05T18:03:39+03:00

В этом году для горожан купят 55 квартир

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Исполнительный комитет столицы Татарстана утвердил программу по переселению жителей города из аварийного жилья в период с 2019 по 2025 годы.

Отмечается, что программа получит финансирование из фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и бюджета Татарстана. Для ее реализации выделят 885 миллионов рублей за 6 лет. Только в этом году власти города купят для «аварийщиков» 55 квартир.

В 2019 году – 125 миллионов, а в 2020-ом и 2021-ом по 108 миллионов. В 2023 году бюджет выделит 205 миллионов, в 2024 – около 128 миллионов рублей. На эти средства также будут приобретены квартиры для владельцев аварийного жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU