2019-09-05T14:59:01+03:00
Общество

Роскомнадзор проверил насколько качественна мобильная связи в Казани

Были рассмотрена работа четырех крупных российских операторов
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Фото: Из материалов пресс-службыФото: Из материалов пресс-службы
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Эксперты Роскомнадзора проверили качество мобильной связи в Казани. Были рассмотрена работа четырех крупных российских операторов.

Во время исследования оценивалось: качество голосового соединения, скорость передачи SMS-сообщений, а также скорость мобильного интернета.

По этим критериям в Казани проверили связь на основных автодорогах, а также подъездах к вокзалам, важных соцобъекты и места с массовым скоплением людей.

Измерения проходили с 10 июня по 12 августа 2019 года. Из всех четырех операторов МТС демонстрирует стабильно позитивные результаты по большинству параметров.

В итоге было установлено, что по доле неуспешных попыток установления голосового соединения все операторы не превысили норму - не выше 5%.

При этом наилучший показатель у МТС - 0,4%, далее идет Теле2 - 0,6%, Билайн - 1,8%, Мегафон - 2,4%.

Что касается низкой доли речевых последовательностей с низкой разборчивостью речи, то на первом месте МТС (0,2%), после Билайн и Теле2 - по 0,3% каждый, и Мегафон - 0,7%.

Также у всех перечисленных операторов были зафиксирован высокий уровень средних значений скорости передачи данных от абонента и скорости передачи данных к абоненту.

Так, у Мегафона - это 10,56 Мбит/сек, МТС - 8,2 Мбит/сек, Теле2 - 7,8 Мбит/сек, Билайн - 5,3 Мбит/сек.

Проверили эксперты Роскомнадзора и среднее время доставки SMS. Наилучшие показатели у МТС и Билайн - 3,5 секунд, Мегафона - 3,6 секунды, Теле2 - 4 секунды.

В итоге из всех четырех операторов в Казани именно МТС демонстрирует стабильно позитивные результаты по большинству перечисленных выше параметров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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