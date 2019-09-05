В Казани участники WorldSkills-2019 съели 261 тонну еды

СЕГОДНЯ 15:25 2019-09-05T15:25:09+03:00

Чемпионат по рабочим профессиям в общей сложности посетили более 270 тысяч человек

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С 22 по 27 августа в Казани прошел мировой чемпионат рабочих профессий Worldskills-2019. Его посетили более 270 тысяч человек, из них больше 41 тысячи – иностранцы. Об итогах мероприятия ходе брифинга в этот четверг рассказала официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

Программа чемпионата продлилась 13 дней. За это время гости WorldSkills успели съесть 261 тонну еды. Более того, для обеспечения перевозки гостей были задействованы 133 легковых автомобиля, 64 микроавтобуса и 226 автобусов. Они доставили до мест 668 тысяч пассажиров. За безопасность людей на культурных площадках отвечали более 3 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU