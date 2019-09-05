СЕГОДНЯ 16:36 2019-09-05T16:36:02+03:00

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Страшная авария произошла возле поселка Мусабай-Завод в Тукаевском районе республики утром 5 сентября. По предварительным данным, 38-летний водитель легковой иномарки на большой скорости выехал на встречку и врезался в КАМАЗ. Водитель грузовика пытался избежать столкновения, но не удалось.

После удара легковушка вылетела в кювет и загорелась. Водитель оказался зажат в салоне и самостоятельно выбраться не смог, он погиб в охваченной пламенем машине. Все произошло в течение нескольких минут, еще до приезда пожарных и медиков "скорой".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/730295" frameborder="0"></iframe> В Татарстане во время аварии сгорел водитель иномарки.соцсети

Подъехавшие огнеборцы затушили автомобиль и извлекли тело погибшего, которое передали следователям СКР Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU