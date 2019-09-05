СЕГОДНЯ 17:02 2019-09-05T17:02:35+03:00

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Рано утром 5 сентября на перекрестке улиц Альберта Камалеева - Аделя Кутуя в Советском районе столицы Татарстана произошло ДТП - столкнулись две иномарки и КАМАЗ-бетономешалка.

По предварительным данным, водители автомобилей не соблюдали правила дорожного движения - не выбрали безопасную дистанцию и столкнулись. После аварии большегруз перевернулся, и его содержимое вылилось на проезжую часть.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/730298" frameborder="0"></iframe> В Казани после аварии опрокинулся КАМАЗ-бетономешалка.соцсети

Очевидцы сообщили "КП-Казань", что водитель КАМАЗа получил травму в результате столкновения.

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ИСТОЧНИК KP.RU