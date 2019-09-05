2019-09-05T17:02:35+03:00
Происшествия

В Казани после аварии опрокинулся КАМАЗ-бетономешалка

По предварительным данным, пострадал водитель большегруза [видео]
Лика ИСАЕВА
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Рано утром 5 сентября на перекрестке улиц Альберта Камалеева - Аделя Кутуя в Советском районе столицы Татарстана произошло ДТП - столкнулись две иномарки и КАМАЗ-бетономешалка.

По предварительным данным, водители автомобилей не соблюдали правила дорожного движения - не выбрали безопасную дистанцию и столкнулись. После аварии большегруз перевернулся, и его содержимое вылилось на проезжую часть.

В Казани после аварии опрокинулся КАМАЗ-бетономешалка.соцсети

Очевидцы сообщили "КП-Казань", что водитель КАМАЗа получил травму в результате столкновения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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