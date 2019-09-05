5 сентября «Ак Барс» сыграет в Хельсинки против «Йокерита»
Матч начнётся в 19:00
Казанцы провели матч с московским ЦСКА, в котором в итоге уступили со счетом 2:3.Фото: Алина НИЗАМОВА
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5 сентября казанский «Ак Барс» на выезде сыграет с «Йокеритом» в Хельсинки. Начало игры назначено на 19:00.
Финская команда проиграла свой первый матч в чемпионате «Авангарду» со счётом 1:3. А казанцы провели матч с московским ЦСКА, в котором в итоге уступили со счетом 2:3. Дубль оформил Владимир Ткачёв.
В КХЛ команды встречались 10 раз. Из них 6 побед на счету у «барсов», а 4 – у у «Йокерита». Причем разница шайб – 27:22 в пользу казанцев.
ИСТОЧНИК KP.RU
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