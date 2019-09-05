14-летняя девочка из Казани, которая сбегала в Краснодарский край, вновь пропала

СЕГОДНЯ 12:13 2019-09-05T12:13:47+03:00

У полиции есть основания полагать, что Милана могла покинуть Татарстан в компании своего друга

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27 августа в полицию Казани обратилась местная жительница. Женщина сообщила о пропаже своей 14-летней дочери Миланы Замилиевой.

По словам матери, девочка ушла из дома рано утром и больше не возвращалась. Мобильный телефон подростка при этом остался недоступен.

Стоит отметить, что в апреле этого года Милана уже уходила из дома. Тогда ее нашли в Краснодарском крае.

В этот раз у полиции есть основания полагать, что девочка могла покинуть Татарстан в компании своего друга.

- Всех, кто располагает информацией о ее местонахождении, просьба сообщить по телефону: (843) 294-55-52, - сообщили в УМВД Казани.

Приметы Миланы Замилиевой: рост 170 см, худощавого телосложения, длинные светло-русые волосы, на левой руке - черный тряпичный браслет, на безымянном пальце правой руки татуировка из хны в виде обручального кольца.

Была одета: серо-черную толстовку, шорты, кеды цвета хаки.

С собой: серый рюкзак.

ИСТОЧНИК KP.RU