14-летняя девочка из Казани, которая сбегала в Краснодарский край, вновь пропала
27 августа в полицию Казани обратилась местная жительница. Женщина сообщила о пропаже своей 14-летней дочери Миланы Замилиевой.
По словам матери, девочка ушла из дома рано утром и больше не возвращалась. Мобильный телефон подростка при этом остался недоступен.
Стоит отметить, что в апреле этого года Милана уже уходила из дома. Тогда ее нашли в Краснодарском крае.
В этот раз у полиции есть основания полагать, что девочка могла покинуть Татарстан в компании своего друга.
- Всех, кто располагает информацией о ее местонахождении, просьба сообщить по телефону: (843) 294-55-52, - сообщили в УМВД Казани.
Приметы Миланы Замилиевой: рост 170 см, худощавого телосложения, длинные светло-русые волосы, на левой руке - черный тряпичный браслет, на безымянном пальце правой руки татуировка из хны в виде обручального кольца.
Была одета: серо-черную толстовку, шорты, кеды цвета хаки.
С собой: серый рюкзак.
ИСТОЧНИК KP.RU
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