2019-09-05T11:25:40+03:00
Происшествия

Жителя Йошкар-Олы будут судить за убийство гостя

Мужчину на помощь позвал хозяин квартиры
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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36-летний житель Йошкар-Олы в скором времени окажется на скамье подсудимых. Его обвиняют в убийстве и покушении на него.

Как следует из материалов уголовного дела, в ночь на 10 апреля этого года в столице Марий Эл хозяина квартиры выпивал с двумя гостями. В один из моментов у него возникла с ними пьяная ссора. Мужчина позвал на помощь другого своего знакомого.

Обвиняемый зашел в квартиру и вместо того, чтобы разогнать гостей, начал их избивать. Он нанес им более 40 ударов, в том числе ногами и куском полипропиленовой трубы. Завершив расправу, мужчина уехал.

В свою очередь, один из избитых им от полученных травм скончался на месте преступления. А его товарища по несчастью спасли медики «скорой», которых вызвал хозяин той самой квартиры.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в следственном комитете Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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