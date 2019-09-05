2019-09-05T11:02:35+03:00
Авто

Названы 14 самых аварийных мест 2018 года на дорогах Татарстана

Наибольшее их количество на трассе М-7 [список]
Олег ЛУГОВОЙ
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Также аварии были зафиксированы и в Набережных Челнах на Орловском кольцеТакже аварии были зафиксированы и в Набережных Челнах на Орловском кольцеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Кабмине Татарстана подписали постановление «Об утверждении Стратегии развития санитарной авиации в РТ до 2024 года». Интересно, что при этом в документе указали список самых аварийных мест на дорогах республики по итогам 2018 года.

Всего таких участков с наивысшей концентрацией ДТП оказалось 14. При этом наибольшая их часть приходится на трассу М-7 – девять точек.

Также больше всего аварий в прошлом году произошло в Набережных Челнах на Орловском кольце – девять ДТП. После этого участка далее следуют 23 километр автодороги «Казань-Оренбург» - шесть аварий.

Фото: скриншот

Фото: скриншот

Фото: скриншот

Фото: скриншот

ИСТОЧНИК KP.RU

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