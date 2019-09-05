2019-09-05T09:32:13+03:00
Происшествия

В Набережных Челнах фура протаранила маршрутку с пассажирами

По предварительным данным, есть пострадавшие
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
С места аварииС места аварииФото: соцсети
Изменить размер текста:

Авария с участием многотонной фуры и пассажирского микроавтобуса произошла ночью 4 сентября поздно ночью. По предварительным данным, водитель грузовика на большой скорости не справился с управлением и врезался в маршрутку, которая высаживала на остановке пассажиров. В результате столкновения микроавтобус отлетел вперед на несколько метров. Двух его пассажиров отправили в больницу с травмами различной степени тяжести.

Кабина фуры отлетела на трамвайные рельсы. Водитель грузовика попытался сбежать с места ДТП, но его быстро задержали. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Роскомнадзор проверил насколько качественна мобильная связи в Казани
5 сентября «Ак Барс» сыграет в Хельсинки против «Йокерита»
В Казани маршрут трамвая №5 продлят до улицы Мидхата Булатова
В Чебоксарах вандалы украли розу у Маленького принца
ВТБ заключил несколько соглашений на ВЭФ для развития бизнеса в регионах
14-летняя девочка из Казани, которая сбегала в Краснодарский край, вновь пропала
Жителя Йошкар-Олы будут судить за убийство гостя
Названы 14 самых аварийных мест 2018 года на дорогах Татарстана
ВТБ и Российский экспортный центр запустили акселератор для бизнеса
В Чувашии на первоклассника упала металлическая белка
В Казани пройдет чемпионат России по водно-моторному спорту в классе «аквабайк»
В Приволжском федеральном округе меньше всех мусорят именно жители Чувашии
Бил сначала ножом, а потом деревянной доской: в Татарстане скотник за убийство знакомой приговорен к колонии строгого режима
В центре Йошкар-Олы на полтора месяца перекрыли движение транспорта
Фарид Мухаметшин встретился с работниками Казанского авиационного завода им. С. П. Горбунова
8 сентября – в День выборов в Госсовет Татарстана казанский общественный транспорт будет работать допоздна
5 сентября в Казань прилетает полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров
Татарстанца за убийство пенсионерок приговорили к 24 годам колонии
В Казани автобусы №23 и №56 будут ходить по-новому
Появилось видео, как в Татарстане мать оставляет новорожденного сына в пакете возле супермаркета
В Центральной библиотеке Елабуги состоялось открытие виртуального концертного зала
Осенние сельхозярмарки-2019 в Татарстане начнут работать 14 сентября