В Набережных Челнах фура протаранила маршрутку с пассажирами

СЕГОДНЯ 09:29 2019-09-05T09:32:13+03:00

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Авария с участием многотонной фуры и пассажирского микроавтобуса произошла ночью 4 сентября поздно ночью. По предварительным данным, водитель грузовика на большой скорости не справился с управлением и врезался в маршрутку, которая высаживала на остановке пассажиров. В результате столкновения микроавтобус отлетел вперед на несколько метров. Двух его пассажиров отправили в больницу с травмами различной степени тяжести.

Кабина фуры отлетела на трамвайные рельсы. Водитель грузовика попытался сбежать с места ДТП, но его быстро задержали. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU