2019-09-05T08:47:59+03:00
Спорт

В Казани пройдет чемпионат России по водно-моторному спорту в классе «аквабайк»

Мероприятие состоятся с 6 по 8 сентября на озере Нижний Кабан
Лика ИСАЕВА
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Соревнования пройдут на озере Нижний КабанСоревнования пройдут на озере Нижний КабанФото: Из материалов пресс-службы
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Столица Татарстана принимает еще один чемпионат России. На этот раз водную гладь озера Нижний Кабан будут рассекать спортсмены в рамках чемпионата страныи по водно-моторному спорту в классе «аквабайк». Как сообщили организаторы спортивного мероприятия, эти соревнования подведут итоги российского сезона и станут проверкой готовности спортсменов к предстоящим международным выступлениям.

Казань станет на три дня столицей не только Татарстана, но и столицей российского аквабайка. Сюда приедут ведущие российские спортсмены со всех регионов России. За звание чемпиона поборются 60 сильнейших спортсменов страны, в том числе лидеры мирового рейтинга.

- Чемпионат завершит российский сезон 2019 года в дисциплине «аквабайк» и определит сильнейших в рейтинговой таблице, рассказал главный организатор чемпионата, чемпион России по аквабайку, тренер сборной России по фристайл-аквабайку Михаил Ершов. - Для спортсменов, выступающих на международном уровне, соревнования также станут очередной проверкой и подготовкой перед предстоящими международными выступлениями. До конца года состоится еще три этапа чемпионата мира - в Китае, Индии и ОАЭ, и этап чемпионата Европы, который пройдет в Португалии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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