Татарстанца за убийство пенсионерок приговорили к 24 годам колонии
56-летнего жителя Мамадыш Верховный суд Татарстана признал виновным убийстве двух пенсионерок и покушении на третью, а также в поджоге.
Как было доказано, 6 декабря 2017 года мужчина узнал от своей знакомой 73-летней пенсионерки, что она собирается ехать за слуховым аппаратом в Набережные Челны. Он предложил подвезти ее.
По пути осужденный вывез женщину в безлюдное место и задушил. Забрал 28 тысяч рублей и два мобильных телефона.
Далее уже 24 декабря он пришел к 82-летней родственнице своей экс-сожительницы, чтобы попросить денег в долг. Когда пенсионерка отказалась, мужчина зарубил ее топором и поджег дом. Женщина от полученных травм скончалась.
Кроме того, в июне прошлого года осужденный обманом вывез в поле 67-летнюю жительницу Удмуртии и нанес ей 12 ударов ножом, забрал 250 рублей и скрылся. Несмотря на тяжелые ранения, пенсионерка выжила и смогла в итоге указать на преступника. Мужчину задержали и поместили под стражу.
- В итоге жителя Мамадыша приговорили к 24 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на 2 года. Данное решение суда пока не вступило в законную силу, - сообщили в прокуратуре Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU