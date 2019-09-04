Татарстанца за убийство пенсионерок приговорили к 24 годам колонии

СЕГОДНЯ 18:15 2019-09-04T18:36:23+03:00

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56-летнего жителя Мамадыш Верховный суд Татарстана признал виновным убийстве двух пенсионерок и покушении на третью, а также в поджоге.

Как было доказано, 6 декабря 2017 года мужчина узнал от своей знакомой 73-летней пенсионерки, что она собирается ехать за слуховым аппаратом в Набережные Челны. Он предложил подвезти ее.

По пути осужденный вывез женщину в безлюдное место и задушил. Забрал 28 тысяч рублей и два мобильных телефона.

Далее уже 24 декабря он пришел к 82-летней родственнице своей экс-сожительницы, чтобы попросить денег в долг. Когда пенсионерка отказалась, мужчина зарубил ее топором и поджег дом. Женщина от полученных травм скончалась.

Кроме того, в июне прошлого года осужденный обманом вывез в поле 67-летнюю жительницу Удмуртии и нанес ей 12 ударов ножом, забрал 250 рублей и скрылся. Несмотря на тяжелые ранения, пенсионерка выжила и смогла в итоге указать на преступника. Мужчину задержали и поместили под стражу.

- В итоге жителя Мамадыша приговорили к 24 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на 2 года. Данное решение суда пока не вступило в законную силу, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU