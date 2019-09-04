В Центральной библиотеке Елабуги состоялось открытие виртуального концертного зала

СЕГОДНЯ 17:33 2019-09-04T17:33:59+03:00

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Его появление стало возможным благодаря национальному проекту «Культура». По словам директора Центральной библиотечной системы Юлии Назиповой, этот зал стал одним из 5-ти виртуальных залов, которые будут работать в республике.

Фото: Из материалов пресс-службы

− Мы вошли в первую категорию победителей и на выигранные средства мы приобрели профессиональную звуковую аппаратуру. Сегодня мы подключимся через онлайн-режим к Московской филармонии, с которой заключили соглашение, и сможем прослушать несколько музыкальных произведений, − отметила она и подчеркнула, что присутствовать на виртуальных концертах смогут как юные елабужане, так и представители старшего поколения.

К слову, на открытии, кроме обычных слушателей, присутствовали и почетные гости, среди которых была и заместитель председателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова.

Фото: Из материалов пресс-службы

− Виртуальный концертный зал – это новая форма несения культуры в массы. Впервые в нашей республике открываются сразу пять концертных залов, один из которых в Елабуге. Площадкой для виртуального зала может быть любое учреждение культуры, а в вашем городе столько интересных учреждений, что каждое из них может претендовать на размещение такого зала у себя, − сказала Татьяна Петровна.

Также она поприсутствовала на заседании координационного Совета Представительства Ассамблеи народов Татарстан в Елабужском районе, где выслушала обращения и пожелания представителей национальных диаспор, и посетила гериатрический кабинет, который открылся в июле этого года в рамках национального проекта «Демография».

− В нашем районе 48 деревень и сел, которые попадают в этот проект. Их осматривают в нашей городской поликлинике, Мортовской больнице и Костенеевской амбулатории. Мы составили специальную карту, где расписана протяженность дорог, составили график. До конца этого года 1344 человека у нас пройдут медицинские осмотры, − рассказала заместитель руководителя райисполкома по социальным вопросам Людмила Рыбакова и показала автомобиль, полученный для этих целей по федеральному проекту «Старшее поколение», который рассчитан и для маломобильных групп населения.

Фото: Из материалов пресс-службы

ИСТОЧНИК KP.RU