Осенние сельхозярмарки-2019 в Татарстане начнут работать 14 сентября

СЕГОДНЯ 17:01 2019-09-04T17:01:52+03:00

Проходить они будут каждую субботу и до конца года

Изменить размер текста: A A

14 сентября в Татарстане стартуют осенние сельхозярмарки-2019. На них жители республики смогут купить мясо, молоко, сыры, картофель и овощи, а также мед и крупы без торговых наценок.

Ярмарки будут проводиться каждую субботу и до конца года. По итогам прошлых лет лидерами продаж становились: яйца, картофель и сахарный песок.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU