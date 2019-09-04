2019-09-04T17:01:52+03:00
Общество

Осенние сельхозярмарки-2019 в Татарстане начнут работать 14 сентября

Проходить они будут каждую субботу и до конца года
Алина ГАБДУЛИНА
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По итогам прошлых лет лидерами продажи становились яйца, картофель, сахарный песокПо итогам прошлых лет лидерами продажи становились яйца, картофель, сахарный песокФото: Михаил ФРОЛОВ
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14 сентября в Татарстане стартуют осенние сельхозярмарки-2019. На них жители республики смогут купить мясо, молоко, сыры, картофель и овощи, а также мед и крупы без торговых наценок.

Ярмарки будут проводиться каждую субботу и до конца года. По итогам прошлых лет лидерами продаж становились: яйца, картофель и сахарный песок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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