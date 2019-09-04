Ночью в Казани во время пожара в пятиэтажке спасли пять человек
Ночью 4 сентября в 1,12 в Казани спасателям поступило сообщение о возгорании в пятиэтажном доме №35 на улице Химиков.
Когда пожарные приехали на место происшествия, дверь в подъезд была открыта, горел его тамбур, все этажи по лестничной площадке заполнились дымом.
Возгорание произошло в однокомнатной квартире на четвертом этаже. Пожарные с помощью масок спасаемого от дыхательных аппаратов на сжатом воздухе вывели из дома на улицу пятерых людей.
В результате происшествия пострадала 60-летняя женщина. Пенсионерка получила отравление продуктами горения легкой степени, от госпитализации отказалась. Огонь довольно быстро потушили. Площадь пожара составила 2 квадратных метра.
Фото: МЧС Татарстана
Фото: МЧС Татарстана
- Предварительная причина произошедшего – неосторожное обращение с огнем, - сообщили в МЧС Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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