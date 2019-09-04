2019-09-04T14:02:55+03:00
Происшествия

В Марий Эл легковушка сбила женщину на «зебре»

Пострадавшая была госпитализирована
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба УГИБДД Марий ЭлФото: пресс-служба УГИБДД Марий Эл
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Во вторник, 3 сентября, в Волжске автомобиль сбил 50-летнюю женщину. Авария произошла в 9.00 у дома №59 по улице Ленина.

По предварительным данным, автомобиль ВАЗ-2104 наехал на пешехода, когда та переходила дорогу по «зебре». В результате ДТП пострадавшая была госпитализирована.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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