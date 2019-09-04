Татарстанец чудом уцелел в пожаре, но при этом сильно обжег лицо

СЕГОДНЯ 11:13 2019-09-04T11:17:19+03:00

Также в больницу попал и его сын. По предварительным данным, виной всему обычная свечка

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Этой ночью – в 00.49, пожарным Альметьевска поступило сообщения о том, что на улице Тельмана в высотке горит квартира.

Когда они прибыли на место, то увидели, что из окон восьмого этажа шел густой дым, в подъезде он успел заполнить лестничные площадки и коридоры вплоть до 10 этажа. До приезда пожарных из дома самостоятельно на улицу эвакуировались 11 жильцов.

Возле открытой двери в горящую квартиру спасателей встретил ее 64-летний хозяин и его 39-летний сын. Они указали, что пожар возник в спальне. Находящийся в ней пенсионер успел проснуться и выйти в подъезд. А его сын спал в этот момент в зале. Мужчина также проснулся и при этом попытался сам потушить огонь, но ему в итоге пришлось также покинуть квартиру.

Вскоре пожар был потушен. Его площадь составила 5 кв метров. Огнем была повреждена мебель и стены спальни

Хозяина же квартиры с ожогом 3-й степени лица, шеи, головы верхних конечностей 10 %, отравлением продуктами горения увезли в отделение реанимации Альметьевской ЦРБ. Туда же был отправлен и его сын с диагнозом: отравление продуктами горения.

- Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. На столе в спальной комнате была установлена парафиновая свеча, - сообщают в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU