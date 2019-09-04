2019-09-04T09:41:32+03:00
Происшествия

В Казани женщина-водитель сбила пешехода на "зебре"

Пострадавшая доставлена в больницу
Лика ИСАЕВА
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Пострадавшую женщину доставили в больницуПострадавшую женщину доставили в больницуФото: Из материалов пресс-службы
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Наезд на 24-летнюю женщину произошел 3 сентября в 20.05 на улице Меридианная возле многоэтажки №12 в Ново-Савиновском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, 33-летняя женщина-водитель иномарки "КИА Рио" грубо нарушила правила дорожного движения - она не пропустила пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу "зебра".

В результате наезда пострадавший пешеход-женщина получила травмы различной степени тяжести и доставлена в больницу, сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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