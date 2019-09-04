В Казани женщина-водитель сбила пешехода на "зебре"

СЕГОДНЯ 09:41 2019-09-04T09:41:32+03:00

Пострадавшую женщину доставили в больницу Фото: Из материалов пресс-службы

Изменить размер текста: A A

Наезд на 24-летнюю женщину произошел 3 сентября в 20.05 на улице Меридианная возле многоэтажки №12 в Ново-Савиновском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, 33-летняя женщина-водитель иномарки "КИА Рио" грубо нарушила правила дорожного движения - она не пропустила пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу "зебра".

В результате наезда пострадавший пешеход-женщина получила травмы различной степени тяжести и доставлена в больницу, сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU