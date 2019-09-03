В Татарстане директор магазина нашел в пакете новорожденного ребенка

СЕГОДНЯ 18:21 2019-09-03T18:21:09+03:00

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В этот вторник, 3 сентября, в селе Черемшан на улице Титова директор местного магазина нашел полиэтиленовый пакет, в котором находился живой младенец. На место происшествия были вызваны медики «скорой» и полиция.

Новорожденного мальчика после осмотра увезли в перинатальный центр Альметьевска.

В свою очередь по факту этой находки было возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство матерью новорожденного».

- Проводится комплекс необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление матери ребенка и всех обстоятельств произошедшего. В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе и генетическая. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU