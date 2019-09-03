Премию имени Н.И.Лобачевского и 75 тысяч долларов США получит канадский математик Даниэль Вайс

СЕГОДНЯ 18:43 2019-09-03T18:43:47+03:00

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3 сентября в КФУ объявили итоги конкурса на соискание медали и премии имени Н.И.Лобачевского. В состав международного жюри вошли 17 ведущих ученых из России, США, Германии, Франции и Швейцарии.

Путем тайного голосования 9 из них присудили победу канадскому математику Даниэлю Вайсу. Он специалист в области геометрической теории групп и 3-многообразий и был удостоен такой чести за доказательство знаменитой гипотезы Хакена.

– Гипотеза Хакена – это такая область математики, где некоторое время назад была создана тупиковая ситуация. Многое зависело от того, в каком направлении гипотеза будет решена. Заслуга профессора Вайса заключается в том, что он указал направление, в котором должна развиваться наука. Молодые ученые получили возможность работать в этом направлении. Проблема Хакена определяет магистральный путь развития математики, - передает слова председателя жюри конкурса, академика АН РТ Марата Арсланова пресс-служба КФУ.

Отметим, что фонд премии составляет 75 тысяч долларов США. Это спонсорские деньги, которые поступают на счет университета ученого-победителя. Медаль и премию Даниэлю Вайсу вручат 2 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU