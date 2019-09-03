Придомовые территории планируют благоустроить по всей республике в рамках программы «Наш двор», инициированной партией «Единая Россия»

СЕГОДНЯ 19:03 2019-09-03T19:03:03+03:00

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В Казани состоялось очередное обсуждение с местными жителями будущего благоустройства их двора в рамках программы «Наш двор», инициированной партией «Единая Россия». Встреча прошла во дворе по ул. Декабристов, 101 и 103.

Фото: Из материалов пресс-службы

Придомовая территория должна быть рассчитана в первую очередь для жителей, поэтому разработчики планируют учесть все их пожелания, сообщил председатель правления Регионального общественного благотворительного фонда помощи детям, больным лейкемией, имени Анжелы Вавиловой, координатор программы «Наш двор» Владимир Вавилов.

В обсуждении приняли участие депутаты Госсовета РТ и члены фракции «Единая Россия».

- Благоустройство проводят для улучшения качества жизни населения двора, чтобы взрослые могли гулять, дети — играть, а молодежь — заниматься спортом. Программа стартует с января, но нужно, чтобы во дворах собирались инициативные группы, потому что в будущем за благоустройством придется следить самим жителям. Хочу отметить, что ни в одном регионе такой программы нет, - сказал Владимир Вавилов.

Фото: Из материалов пресс-службы

Суть проекта состоит в том, что жильцы выбирают на территории двора, где лучше поставить детскую площадку, зону отдыха или спортплощадку. Затем в Минстрое РТ будет сделана смета и схема двора, которую покажут жителям. Они будут ее утверждать, и только после этого начнется разработка благоустройства, отметил Вавилов.

Жители высказали свои пожелания. В первую очередь - благоустройство детской площадки, чтобы дети могли играть во дворе, а не ходить в парки. Также у многих жителей есть питомцы, поэтому они бы хотели установить во дворах загоны для выгула домашних животных, которые будут оснащены специальными контейнерами. Кроме того, нужно установить освещение и благоустроить территорию вывоза мусора и расширить парковочные места. Контейнерную площадку в ходе обсуждений решили оставить на прежнем месте, но расширить ее, обустроить и установить контейнеры для раздельного сбора мусора.

Депутаты Госсовета РТ - члены фракции «Единая Россия», выступили с инициативой разработать новую республиканскую программу по обновлению дворовых территорий - «Наш двор». Поводом послужили обращения жителей республики.

Президент РТ Рустам Минниханов поддержал инициативу и объявил ранее на встрече с редакторами средств массовой информации Татарстана, что работа по благоустройству дворов начнется с 2020 года. За три года будут приведены в порядок все дворы многоквартирных домов в республике. На реализацию программы будет направлено 50 млрд рублей, в том числе и за счет доходов нефтяных компаний РТ.

8 сентября на всех избирательных участках Татарстана в единый день голосования одновременно с выборами депутатов Госсовета РТ пройдет анкетирование, где каждый житель республики сможет высказать свои пожелания по благоустройству придомовой территории своего дома.

Фото: Из материалов пресс-службы

ИСТОЧНИК KP.RU