В Йошкар-Оле на три дня перекроют движение машин по улице Карла Маркса
Каждый раз это будут новые участки
Ограничение движения будет действовать с 4.00 до 20.00
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Грядущие три дня в Йошкар-Оле ежедневно будут перекрывать разные участки на улице Карла Маркса. Причина этого – проведение ремонтных работ.
Так, 4 сентября с 4.00 до 20.00 движение будет ограничено на участке от улицы Вашская до Ленинского проспекта. А 5 и 6 сентября в тоже время – на участке от улицы Вашская до улицы Хасанова.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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