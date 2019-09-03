В Йошкар-Оле на три дня перекроют движение машин по улице Карла Маркса

СЕГОДНЯ 18:35 2019-09-03T18:35:04+03:00

Ограничение движения будет действовать с 4.00 до 20.00

Каждый раз это будут новые участки

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Грядущие три дня в Йошкар-Оле ежедневно будут перекрывать разные участки на улице Карла Маркса. Причина этого – проведение ремонтных работ.

Так, 4 сентября с 4.00 до 20.00 движение будет ограничено на участке от улицы Вашская до Ленинского проспекта. А 5 и 6 сентября в тоже время – на участке от улицы Вашская до улицы Хасанова.

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ИСТОЧНИК KP.RU