5 сентября в Чебоксарах отметят 100-летие со дня смерти Василия Чапаева

СЕГОДНЯ 19:44 2019-09-03T19:44:47+03:00

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В четверг, 5 сентября, исполнится 100 лет со дня смерти уроженца Чебоксар, героя Первой мировой и военачальника Гражданской войны Василия Чапаева. В связи с этим в столице Чувашии будет организован ряд мероприятий.

Так, в полдень все желающие смогут возложить цветы к памятнику в сквере Чапаева. А в 14.00 в Чувашском национальном музее можно будет побывать на виртуальной экскурсии «Версии гибели Чапаева». После там будет презентована «Книга памяти» созданная по воспоминаниям сослуживцев Василия Ивановича и бойцов созданных им воинских подразделений.

Затем гости смогут побывать на передвижной выставке «Музей В.И. Чапаева».

ИСТОЧНИК KP.RU