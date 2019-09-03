2019-09-03T15:50:40+03:00
Происшествия

В Татарстане спасли 92-летнюю пенсионерку, которая упала в открытый погреб

Вызволяли ее сотрудники МЧС республики [фото]
Лика ИСАЕВА
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Фото: МЧС ТатарстанаФото: МЧС Татарстана
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В 9.00 во вторник, 3 сентября, в службу "112" позвонили жители поселка Васильево из Зеленодольского района Татарстана. Они сообщили, что их 92-летняя родственница упала в открытый погреб. Женщина раньше не заходила в то помещение, где находился люк.

Самостоятельно поднять пенсионерку на поверхность никто из родных не смог, сама женщина просила не трогать ее и оставить в покое.

- Прибывшие на место сотрудники пожарно-спасательной части быстро оценили обстановку, медики сделали обезболивающий укол, и когда лекарство подействовало, пострадавшую на носилках подняли из погреба в дом, - сообщили в МЧС Татарстана. - 92-летнюю женщину передали в руки бригады скорой медицинской помощи, которая увезла ее в Васильевскую больницу. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Фото: МЧС Татарстана

Фото: МЧС Татарстана

ИСТОЧНИК KP.RU

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