"Там хранится посуда и раскладывается еда": в одном из детсадов Набережных Челнов заметили тараканов

СЕГОДНЯ 14:35 2019-09-03T14:35:18+03:00

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В детском саду №65 «Машенька», что в Набережных Челнах, были замечены тараканы. На это пожаловались родители воспитанников дошкольного учреждения.

- 20 августа в нашем детсаду была проведена обработка от тараканов. Сегодня, 2 сентября, родителями было замечено, что тараканы как ползали, так и продолжают ползать – меньше их не стало. Приложено фото из пищеблока одной из групп. Там хранится посуда и раскладывается еда! – написала Инга Н на сайте «Народного контроля».

Женщину поддержал 18 человек. Среди них житель татарстанского автограда Амир Г.

- Тараканы бегают по всему детскому саду, в коридорах, на стенах в группе, везде, - отметил мужчина.

Корреспондент «Комсомолки» связалась с администрацией детсада. О жалобе до этого звонка они не слышали. Комментировать ситуацию в учреждении не стали, ссылаясь на то, что им нужно обсудить это «с управлением». Однако в учреждении все-таки отметили, что насекомых у них нет, и жалоба родителей не обоснована.

Изначально свою жалобу Инга Н. направила в Минобразования Татарстана. Сейчас же она перенаправлена муниципальному образованию Набережные Челны.

ИСТОЧНИК KP.RU