2019-09-03T13:09:07+03:00
Общество

Замглавы Минсвязи Татарстана Тимур Зарипов освобожден от своей должности

Официально – по собственному желанию
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: mic.tatarstan.ruФото: mic.tatarstan.ru
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Как следует из постановления Кабмина Татарстана замглавы Минсвязи республики Тимур Зарипов освобожден от указанной должности. Документ подписан премьер-министром региона Алексеем Песошиным. При этом официально Зарипов покидает свое кресло по собственному желанию.

Также, согласно тексту постановления, от своей должности 35-летний чиновник освобождается с 6 сентября, то есть в эту пятницу.

Отметим, что в нее Тимур Зарипов вступил весной 2014 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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