2019-09-03T12:46:57+03:00
Происшествия

В Чебоксарах женщину будут судить за убийство бутылкой

Сначала она разбила ее об голову приятеля
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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38-летнюю жительницу Чебоксар обвиняют в гибели ее знакомого.

Как следует из материалов уголовного дела, вечером 20 июня этого года в столице Чувашии не имеющая постоянного места работы женщина гостила у 49-летнего потерпевшего. Они вместе выпивали в квартире. В один из моментов тосты прекратились и между знакомыми вспыхнула ссора.

В качестве последнего аргумента в споре женщина использовала пустую бутылку из-под водки. Она разбила ее об голову приятеля, а после пырнула его в живот отколовшимся горлышком.

Раненный позвонил в «скорую» лишь на следующий день, его тут же госпитализировали. Однако несмотря на все усилия врачей, мужчина скончался от полученной травмы 1 июля.

- Расследование уголовного дела завершено, все материалы были переданы в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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