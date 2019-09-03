В Чебоксарах женщину будут судить за убийство бутылкой
38-летнюю жительницу Чебоксар обвиняют в гибели ее знакомого.
Как следует из материалов уголовного дела, вечером 20 июня этого года в столице Чувашии не имеющая постоянного места работы женщина гостила у 49-летнего потерпевшего. Они вместе выпивали в квартире. В один из моментов тосты прекратились и между знакомыми вспыхнула ссора.
В качестве последнего аргумента в споре женщина использовала пустую бутылку из-под водки. Она разбила ее об голову приятеля, а после пырнула его в живот отколовшимся горлышком.
Раненный позвонил в «скорую» лишь на следующий день, его тут же госпитализировали. Однако несмотря на все усилия врачей, мужчина скончался от полученной травмы 1 июля.
- Расследование уголовного дела завершено, все материалы были переданы в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в следственном комитете Чувашии.
ИСТОЧНИК KP.RU