2019-09-03T13:30:16+03:00
Происшествия

В Казани автомобиль сбил 12-летнюю школьницу, которая только вышла из автобуса

Девочка была госпитализирована с места ДТП
Лика ИСАЕВА
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На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции и "скорой"На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции и "скорой"Фото: Из материалов пресс-службы
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Наезд на 12-летнюю девочку произошел 2 сентября в 18.00 на улице Дубравной в Приволжском районе столицы Татарстана.

По предварительным данным, школьница вышла из автобуса, решила перейти на другую сторону дороги. Она начала перебегать в нарушении правил дорожного движения - справа налево, и не убедившись в безопасности.

В это время по прилегающей к дому №2Д территории проезжал автомобиль "Лада Веста". Легковушкой управлял 27-летний молодой человек. Он не успел притормозить, и школьница попала под колеса его машины.

- В результате ДТП девочка с сотрясением головного мозга госпитализирована, - сообщили в ГИБДД Казани.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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