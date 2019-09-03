В Казани автомобиль сбил 12-летнюю школьницу, которая только вышла из автобуса
Наезд на 12-летнюю девочку произошел 2 сентября в 18.00 на улице Дубравной в Приволжском районе столицы Татарстана.
По предварительным данным, школьница вышла из автобуса, решила перейти на другую сторону дороги. Она начала перебегать в нарушении правил дорожного движения - справа налево, и не убедившись в безопасности.
В это время по прилегающей к дому №2Д территории проезжал автомобиль "Лада Веста". Легковушкой управлял 27-летний молодой человек. Он не успел притормозить, и школьница попала под колеса его машины.
- В результате ДТП девочка с сотрясением головного мозга госпитализирована, - сообщили в ГИБДД Казани.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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