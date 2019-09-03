2019-09-03T12:24:48+03:00
Спорт

"Рубин" арендовал полузащитника "Спартака"

Александр Ташаев проведет в казанском клубе остаток сезона
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ФК "Спартак".Фото: ФК "Спартак".
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В России захлопнулось трансферное окно. Футбольные клубы больше не смогут заявлять новых игроков. "Рубин" в последний день усилился сразу тремя игроками. Вслед за полузащитником Александром Зуевым, который на правах аренды перешел из "Ростова", казанский клуб пополнил еще один полузащитник - Александр Ташаев.

25-летний футболист также будет выступать в "Рубине" на правах аренды. За свою карьеру он успел поиграть за московские "Динамо" и "Спартак", но если в составе "бело-голубых" он был ведущим игроком, то стать полноценной боевой единицей в "Спартаке" ему так и не удалось. В нынешнем сезоне на его счету лишь три игры в красно-белой форме. За "Рубин" Ташаев будет выступать под 88-м номером.

Кроме того, "Рубин", также на правах аренды, оформил трансфер 19-летнего защитника Николая Пояркова. Он воспитанник столичного "Локомотива", но за основную команду не играл. В нынешнем сезоне на его счету 5 матчей за фарм-клуб "железнодорожников" - "Казанку" в рамках второго дивизиона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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