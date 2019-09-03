В Чебоксарах за 38,2 миллиона рублей отремонтируют школу вольной борьбы

СЕГОДНЯ 18:59 2019-09-03T18:59:37+03:00

Деньги на капитальный ремонт выделены из бюджета Чувашии

Работы планируется завершить до 1 декабря 2020 года

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В Чебоксарах планируют провести капитальный ремонт в спортивной школе вольной борьбы олимпийского резерва №5 имени Кочкова. Более 38,2 миллиона рублей на это будет выделено из бюджета Чувашии. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, в учреждении будут демонтированы водопровод, канализация, система пожарной сигнализации, силовое электрооборудование и электрическое освещение.

Кроме того, отремонтированы будут пол, стены, потолок, двери, окна, витражи и кладка. Не оставят без внимания тепло- и водоснабжение, вентиляцию. Также в школу будет обеспечен доступ маломобильных групп населения.

Подрядчик будет определен 9 сентября. Ремонт планируется завершить до 1 декабря 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU