2019-09-03T11:51:45+03:00
Происшествия

В Марий Эл на улице нашли двухлетнюю девочку

Малышка отправилась гулять, пока ее пьяная мать спала дома
Лика ИСАЕВА
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Девочку нашли прохожиеДевочку нашли прохожиеФото: соцсети
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Маленькую девочку нашли на одной из улиц Волжска прохожие. Ребенок оказался на улице совсем один, родителей рядом не было. обеспокоенные горожане вызвали на место полицейских и медиков. Девочку увезли в больницу.

Установить личность ребенка и ее родителей пришлось сотрудникам ПДН. Им потребовался час, чтобы выяснить имя ребенка и место его жительства. Когда полицейские пришли по адресу, то оказалось, что 39-летняя мать найденной девочки напилась и спит. Она даже не заметила, что дочка вышла на улицу одна.

- В отношении женщины составлен административный протокол по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», - сообщили в МВД Марий Эл. - Собранные материалы направлены на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних. До выяснения всех обстоятельств ребенка оставили в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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