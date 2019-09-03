В Марий Эл на улице нашли двухлетнюю девочку
Маленькую девочку нашли на одной из улиц Волжска прохожие. Ребенок оказался на улице совсем один, родителей рядом не было. обеспокоенные горожане вызвали на место полицейских и медиков. Девочку увезли в больницу.
Установить личность ребенка и ее родителей пришлось сотрудникам ПДН. Им потребовался час, чтобы выяснить имя ребенка и место его жительства. Когда полицейские пришли по адресу, то оказалось, что 39-летняя мать найденной девочки напилась и спит. Она даже не заметила, что дочка вышла на улицу одна.
- В отношении женщины составлен административный протокол по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», - сообщили в МВД Марий Эл. - Собранные материалы направлены на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних. До выяснения всех обстоятельств ребенка оставили в больнице.
ИСТОЧНИК KP.RU
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