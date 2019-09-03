Мэрия раздаст казанцам две тысячи саженцев кедра

СЕГОДНЯ 10:41 2019-09-03T10:41:43+03:00

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В столице Татарстана пройдет ежегодная акция, в ходе которой две тысячи саженцев кедра будут розданы местным жителям абсолютно бесплатно. Эта акция пройдет 20 сентября.

- Две тысячи саженцев деревьев, в том числе саженцы сибирского кедра, горожане смогут получить в Старо-Татарской слободе, - сообщили в мэрии Казани. - Получить саженцы можно будет на улице Каюма Насыри, 10.

Тех, кто желает получить саженцы, ждет мастер-класс - их научат правильно сажать деревья в городской среде. В акции может принять участие любой желающий, для этого необходимо вступить в официальную группу движения в социальных сетях и сделать репост записи о раздаче деревьев.

Мероприятие будет проходить с 15.00 до 19.00, сообщают организаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU