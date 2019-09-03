В Казани КАМАЗ отбросил легковушку на столб, пострадал пассажир
Дорожно-транспортное происшествие произошло 2 сентября, в понедельник, в 15.10 на Ленинской дамбе возле Казанского кремля. По предварительным данным, 32-летний водитель многотонного КАМАЗа, приехавшего из Пестречинского района республики, грубо нарушил правила дорожного движения: он при перестроении не убедился в безопасности маневра и буквально отбросил на фонарный столб такси-легковушку "Фольксваген Поло". В этот момент иномарка двигалась справа в попутном направлении.
В результате аварии пострадал 24-летний пассажир такси. С травмами различной степени тяжести он доставлен в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU
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