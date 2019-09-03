В Татарстане иномарка сбила корову

СЕГОДНЯ 09:23 2019-09-03T09:23:07+03:00

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Авария с участием иномарки и животного произошла в Лаишеском районе республики возле поселка Вороновка. По предварительным данным, вдоль оживленной трассы, не имеющей достаточного освещения, шло стадо коров. Пастуха или другого сопровождающего с ними не было.

Водитель иномарки заметил скот слишком поздно, когда одна из буренок побежала наперерез его легковушки. В результате столкновения животное погибло на месте дорожно-транспортного происшествия. В салоне иномарки от серьезных травм водителя уберегли подушки безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU