В Татарстане иномарка сбила корову
Авария с участием иномарки и животного произошла в Лаишеском районе республики возле поселка Вороновка. По предварительным данным, вдоль оживленной трассы, не имеющей достаточного освещения, шло стадо коров. Пастуха или другого сопровождающего с ними не было.
Водитель иномарки заметил скот слишком поздно, когда одна из буренок побежала наперерез его легковушки. В результате столкновения животное погибло на месте дорожно-транспортного происшествия. В салоне иномарки от серьезных травм водителя уберегли подушки безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU
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