Оркестр Росгвардии Татарстана вместе с коллегами вошли в Книгу рекордов Гиннесса

СЕГОДНЯ 08:37 2019-09-03T08:37:52+03:00

Более 8 тысяч участников приняли участие в "Дне Гимна" в Санкт-Петербурге

Изменить размер текста: A A

Во время празднования "Дня Гимна" в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" был установлен мировой рекорд в категории "Самый большой оркестр". Там на спортивной площадке встретились 181 музыкальный коллектив и 200 хоров из 85-регионов России. Среди тех, кто устанавливал этот рекорд, были и музыканты военного оркестра казанского специального моторизованного полка Приволжского округа Росгвардии под управлением заслуженного артиста Татарстана майора Вадима Кравчука.

Всех участников акции тщательно пересчитали представители Книги рекордов Гиннесса, и официально подтвердили, что в ходе акции "День гимна" мировой рекорд установили в России.

СПРАВКА "КП"

В 2019 году мелодии гимна Российской Федерации исполнилось 75 лет. Впервые она прозвучала в 1944 году как гимн Советского Союза: слова Сергея Михалкова и Эль-Регистана, музыка Александра Александрова.

ИСТОЧНИК KP.RU